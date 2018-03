"Tot 25 dagen aan een stuk gewerkt bij NMBS" 01 maart 2018

De NMBS houdt zich niet altijd aan de rij- en rusttijden voor chauffeurs. Dat hebben de vakbonden gisteren in de Kamer gezegd. Leidinggevenden zouden zelfs al gedreigd hebben het brevet van spoormensen in te trekken als ze toch stoppen met werken. "In juli 2017 heeft een medewerker van een seinhuis 25 dagen gewerkt zonder rust. En da's geen alleenstaand geval", zegt Michel Abdissi, topman van de Franstalige vleugel van de socialistische spoorbond. "Het komt vaker voor dat medewerkers tussen 11 en 25 dagen werken zonder te rusten."

