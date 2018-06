"Topteams redden het wel" mourinho 19 juni 2018

00u00 0

Jose Mourinho, op het WK als analist aan het werk voor 'Russia Today', lijkt zich nog geen zorgen te maken over favorieten Brazilië (1-1 tegen Zwitserland) en Duitsland (0-1-nederlaag tegen Mexico). "De topteams zullen zich allemaal kwalificeren en elkaar treffen in de matchen met rechtstreekse uitschakeling. Ze weten zelf wel hoe goed ze zijn en dat ze zullen verbeteren. Het is niet slecht dat ze met beide voeten op de grond zijn gezet en voor hun landgenoten is het geen slecht idee om hun kalmte te bewaren." (VH)