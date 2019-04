Exclusief voor abonnees "Topprestatie na moeilijke week" Clement 15 april 2019

Philippe Clement zag, tot zijn grote tevredenheid, het allerbeste Genk aan het werk. "Dit was een topprestatie van onze kant", merkte Clement terecht op. "Het was onze bedoeling om er vanaf minuut één overal kort op te zitten en hoog druk te zetten. De spelers voerden dat plan perfect uit en werden beloond voor hun durf. Nochtans was het met de situatie rond Malinovskyi geen makkelijke voorbereidingsweek. Ruslan speelde trouwens sterk, maar was leeg na 75 minuten. Een kloof van vier punten is met nog zes speeldagen te gaan natuurlijk niet onoverbrugbaar, maar het is wel duidelijk dat wij de morele winnaar zijn van deze speeldag. Of we nu weer wat meer dé favoriet zijn? Ach, dat is een mooi woord om de kranten te vullen, maar het is allemaal relatief. Feit is dat we nog zes speeldagen top zullen moeten zijn, want in PO 1 ligt het allemaal dicht bij mekaar. De grote uitdaging is om ook in die resterende zes wedstrijden dezelfde drive op te brengen als in deze match." (KDC)

