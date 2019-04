Exclusief voor abonnees "Topper in wording? Van der Poel ís al top" Tom Boonen over winnaar Dwars door Vlaanderen 04 april 2019

Geen twijfel meer mogelijk: Mathieu van der Poel is dé rijzende ster van het internationale wielrennen. Als hij gisteren, met zijn zege in Dwars door Vlaanderen, één ding bewezen heeft, dan wel dat hij ook de Ronde van Vlaanderen kan winnen. Onze columnist Tom Boonen was onder de indruk. Maar verbaasd? Dat niet. "Mathieu is geen topper in wording, hij is er al één. Iedereen zat te wachten op zijn eerste grote overwinning. Hier is ze dan. Nu Wout van Aert nog."

