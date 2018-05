'Topdokters' in de dierenwereld 14 mei 2018

Een half jaar lang dompelde Dieter Coppens zich onder in de dierenwereld en volgde hij het kruim van de Belgische dierenexperts in binnen- en buitenland. Het resultaat ziet u vanaf vanavond in 'Animalitis'. Dieter volgt bijzondere gevallen bij zowel doorsneehuisdieren als exotische wilde exemplaren: van een chihuahua die een hartoperatie moet ondergaan tot een bronstige panda en een gewonde waterbok. Maar het draait niet enkel rond de dieren zelf.

