"Top federale overheid nog steeds vooral mannelijk"

De top van de federale overheid in ons land blijft voornamelijk een mannenzaak. Vrouwen zijn er nog steeds ondervertegenwoordigd. België is hier één van de slechtste leerlingen in de EU. Dat blijkt uit een studie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. In 2017 - de recentste cijfers - was minder dan een derde (29%) van de top bij de federale overheid een vrouw. Ondanks een koninklijk besluit van 2012 dat quota van een derde van elk geslacht in de directiecomités invoerde, telde dat van de FOD Financiën in 2017 slechts vier vrouwen, tegenover zestien mannen. Bij de FOD Justitie waren dat er twee, tegenover negen mannen. Bij de FOD Volksgezondheid was er zelfs geen vrouw. Het Instituut vraagt dat de volgende federale regering het KB van 2012 strikt uitvoert.

