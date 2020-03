Exclusief voor abonnees "Toon solidariteit: hamster niet en vraag ticketprijs niet terug" Jan Jambon 14 maart 2020

Ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) roept de bevolking op om solidariteit te tonen in de coronacrisis. "Hier zit een regering die heel goed beseft welke inspanningen we nu vragen van de bevolking", zei Jambon gistermiddag. "Als iedereen nu zijn geld gaat terugvragen van een ticket, komen de cultuurhuizen in de problemen. Terwijl dat niet terugvragen niet zo'n grote inspanning is voor een individuele burger."

