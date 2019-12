Exclusief voor abonnees "Tonijn bedreigd door gebrek aan zuurstof in zeeën" 09 december 2019

Door klimaatverandering en chemische vervuiling verdwijnt er steeds meer zuurstof uit de oceanen, zo blijkt uit een studie die zaterdag op de Klimaatconferentie in Madrid werd voorgesteld. Het zuurstoftekort vormt een bedreiging voor het leven onder water. Wereldwijd zouden al zo'n 700 gebieden te kampen hebben met het fenomeen, tegenover 45 in de jaren 1960. In totaal is er een daling met 2% van het zuurstofgehalte - een gemiddelde, want in tropische gebieden kan het oplopen tot 40%. Bepaalde vissoorten zoals haaien en tonijn zijn bedreigd. Ook delen van de Noordzee, zoals de Waddeneilanden, zitten in de problemen. Als er niks verandert, waarschuwen de onderzoekers van de Internationale Unie voor Natuurbescherming, zit er tegen 2100 nog eens 3 à 4% minder zuurstof in de oceanen.

