"Tom Waes liegt" John Terra 01 juni 2018

Opvallend bericht op de Facebookpagina van John Terra (66). "Zeer ontgoocheld over de uitlatingen van Tom Waes in het programma 'Van Gils & gasten': flagrante leugens!", schreef de charmezanger op zijn fanpagina. Wat bleek: Waes was dinsdag te gast in 'Van Gils & gasten' om er zijn WK-lied 'Dva vodka spasiba' voor te stellen, een herwerking van zijn 'Dos Cervezas' uit 2010. Dat lied was destijds zo'n groot succes dat het hem de Radio 2 Zomerhit opleverde.

