Exclusief voor abonnees "Toestand sultan Oman is stabiel" 02 januari 2020

De sultan van Oman, die halverwege december naar het UZ Leuven kwam voor een medische behandeling maar onverwacht snel vertrok, is "stabiel". Dat blijkt uit een verklaring van het officiële Omaanse persbureau ONA. "Hij volgt de voorziene behandeling." Sultan Qaboos bin Said al-Said onderging in het UZ Leuven een medische behandeling voor darmkanker, en huurde daarvoor twee maanden het viersterrenhotel The Fourth af. Zijn vroegtijdige vertrek leidde tot heel wat speculaties. Het ziekenhuis bevestigde later dat de sultan in behandeling was voor darmkanker, en dat de stopzetting "in onderling overleg" gebeurde.