"Toestand op de wegen is ernstig, maar nog niet dramatisch voor bedrijven"

23 maart 2018

Ook in 2017 zijn de files weer wat langer geworden. 6 procent langer, schrijft het Vlaams Verkeerscentrum in haar nieuwe jaarverslag. De verkeersdrukte groeit zo snel aan dat je je stilaan afvraagt of bedrijven er geen schade door ondervinden.

Frank Beckx (managing director van essenscia vlaanderen, dat onder meer de chemiebedrijven in de haven van Antwerpen vertegenwoordigt): "Het verkeer is onvoorspelbaar geworden. Niemand die nog weet wanneer hij aankomt en net dat maakt het zo stresserend. Sommige werknemers beslissen daarom om een andere job te zoeken, dichter bij huis."

"De toestand op onze wegen is ernstig, maar nog niet ronduit dramatisch. Het is bijvoorbeeld niet zo dat chemiebedrijven, die 24/7 draaien, hun productie al moesten stilleggen omdat grondstoffen door de files niet tijdig aankwamen. Wel zijn bedrijven naarstig op zoek naar oplossingen om zowel goederen als werknemers vlotter op hun bestemming te krijgen. Zo loopt het goederentransport van en naar de Antwerpse haven vandaag al voor 70 procent via andere modi dan de weg."

"Vanuit overheidshoek hoop ik dat er een tandje bij gestoken wordt voor het collectief vervoer van en naar de haven. De Lijn zou zeker meer kunnen betekenen dan vandaag het geval is. Veel werknemers in de haven werken in ploegen. Zij kunnen nu niet met het openbaar vervoer naar het werk komen. Ook veilige fietsverbindingen ontbreken vaak nog in het havengebied en in talloze andere industriezones."

