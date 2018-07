"Toen Courtois inwierp voelde ik dat er iets kon" De Bruyne 03 juli 2018

Schouderophalend. Zo stond Kevin De Bruyne na de thriller tegen Japan de pers te woord. "Da's voetbal, hé", grijnsde hij in de catacomben van Rostov. "Je weet hoe het kan gaan." Vervolgens beweerde de regisseur van Man City altijd geloofd te hebben in een goede afloop. "Het hele team trouwens. Er was nog veel tijd toen we 0-2 achterkwamen. We zijn rustig gebleven." Ook bij de opzet van de winninggoal hield KDB het hoofd uitstekend koel door Meunier vrij te spelen. "Op moment dat Courtois de bal het veld inwierp voelde ik dat er iets mogelijk was, ja", aldus De Bruyne. "Ik zag dat er veel ruimte was. We konden nog iets creëren om die verlengingen te vermijden en dat speelt dan toch door je hoofd. Ik zag toen Thomas vrijlopen op rechts, niet meer dan logisch dat ik hem die bal speel. De andere jongens doen het ook gewoon erg goed."

