Exclusief voor abonnees "Toch tevreden" Cayman (2de) 16 januari 2020

00u00 0

Wullaert: 1, Cayman: 2. Again. In het jaar dat ze zelf niet won, strandde de spits van topclub Lyon telkens op de dichtste ereplaats. "Toch overheerst een tevreden gevoel. Tessa verdient deze prijs, maar ik zei het al lang vóór de uitreiking: alle genomineerden mochten winnen. Want dat er meerdere kanshebbers waren en het gissen was wie er exact mee aan de haal zou gaan, zegt veel over de stappen die elke Red Flame zet." (GVS)