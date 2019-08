Exclusief voor abonnees "Toch mag Louise haar mama niet vergeten" Vader haalde dochter terug uit Slovenië 28 augustus 2019

Eén jaar geleden vertelde Francky Vanbrabant (57) in deze krant hoe hij elke week 2.600 kilometer naar Slovenië pendelde om zijn dochtertje welgeteld anderhalf uur te mogen zien. Louise (5) was door de ex van Vanbrabant meegenomen, maar de Belgische en Sloveense justitie waren van oordeel dat ze bij haar papa thuishoorde. Acht maanden geleden keerde ze terug naar het West-Vlaamse Wielsbeke. Nu hebben vader en dochter hun eerste zomer samen achter de rug sinds de hereniging. Het Nederlands dat ze vergeten leek, is helemaal terug en Louise wil hier volgens haar papa niet meer weg. "Maar haar moeder mag ze niet vergeten. Wat mijn ex me heeft aangedaan, is erg, maar een kind heeft nood aan een mama." (SVB)

