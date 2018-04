"Toch halve marathon gelopen dankzij mijn held" Begeleider Hannelore Vens afgevoerd tijdens recordpoging 23 april 2018

Hannelore Vens en haar begeleider Yves Dedapper moesten hun wereldrecordpoging staken. Ze gingen samen voor een wereldrecord door samen de marathon van Antwerpen af te leggen in een tijd van 3 uur en 30 minuten. Hannelore in haar rolstoel en Yves, 42 kilomter lang als moedige duwer. "We hebben ons record van de halve marathon gehaald. Maar op kilometer 23 begon Yves te zwalpen. Door oververhitting is hij onwel geworden en werd hij met een ambulance afgevoerd. Hij moest voor de zekerheid een nachtje op hartbewaking blijven. Maar ik ben Yves superdankbaar dat hij me over een halve marathon geduwd heeft", aldus Hannelore. "Zo lief dat hij dit wou doen. Hij is sowieso een held voor mij." (DILA)

