Exclusief voor abonnees "Toch een paar keer aan Nadal gedacht" 28 mei 2019

00u00 0

Géén duel met Rafael Nadal in de tweede ronde van Roland Garros voor Kimmer Coppejans (ATP 178). De 25-jarige kwalificatiespeler liet gisteren een resem kansen schieten en zag de Duitser Yannick Maden (ATP 114) na 7-6, 7-5, 6-3 met die eer gaan lopen. "Ik heb drie setballen in de eerste set, maar speel dan een desastreuze tiebreak", zuchtte Coppejans. "In de tweede set had ik tweemaal een break voorsprong, maar het game daarna begon ik telkens superslecht." Het bleek niet makkelijk om het vooruitzicht op een match tegen Nadal uit zijn hoofd te bannen. "Op voorhand heb ik er wel wat mee gelachen met mijn coach", zei Coppejans. "Telkens als ik tijdens de wedstrijd aan Rafa dacht, moest ik 'Maden' zeggen. Of ik het veel heb moeten doen? Toch redelijk wat, ja."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis