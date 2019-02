"Toch een kleine prestatie, na 16 jaar gevangenschap" Moordenaar voor rechter na drugs in cel 22 februari 2019

00u00 0

Drievoudig moordenaar Sven Vlassenbroeck riskeert zes maanden cel wegens drugsbezit in de Brugse gevangenis. Hij werd tweemaal betrapt met cannabis en heel wat medicatie. De man zit sinds 2003 een levenslange straf uit en zal wellicht nooit meer vrijkomen. Vlassenbroeck pleegde met zijn broer een gruwelijke moord in een café in Geraardsbergen. Ze sloegen met een kandelaar de uitbater dood en sneden een dienster en klant de keel over. "Mijn cliënt zit al 16 jaar vast en kwam nooit eerder voor de rechter voor drugs in de cel. Als je weet hoeveel drugs er binnen de gevangenismuren te vinden zijn, is dat toch een kleine prestatie", zei zijn advocaat. (JHM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN