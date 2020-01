Exclusief voor abonnees "Toch adrenaline om nog tien jaar door te gaan" Terugkeer in mineur voor Zlatan 07 januari 2020

AC Milan 0 Sampdoria 0

San Siro was er klaar voor: de grote terugkeer van Zlatan Ibrahimovic (38). Alleen bleef AC Milan tegen laagvlieger Sampdoria op een 0-0-gelijkspel steken, het zoveelste ontgoochelende resultaat van de Rossoneri dit seizoen. Zlatan zelf maakte in de 55ste minuut zijn opwachting. Op één kopkans na werd hij nauwelijks in stelling gebracht - Milan de zege schenken zat er gistermiddag niet in voor de spits.

