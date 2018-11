"Tja, Ik had het zien aankomen" Imke ligt uit 'Expeditie Robinson' 23 november 2018

00u00 0

Door het stemgedrag van medekandidaat Robbe kon Imke vorige week nipt een eliminatie vermijden, maar gisteren werd de blonde surfbabe onherroepelijk uit het spel gebonjourd. "Ik had mijn exit wel verwacht", zo zegt Imke nu. "Toen ik de immuniteitsproef niet won, wist ik dat ik eruit gestemd ging worden. Dat vind ik jammer, want ik had graag de finale gehaald. Op televisie leek het misschien wel zo, maar ik was helemaal nog niet klaar met de expeditie. Al wil ik wel benadrukken dat ik mijn exit sportief opneem. Het is uiteindelijk maar een spel en je weet ook op voorhand dat je eruit gestemd kan worden. Ik ben trots op mezelf dat ik zover geraakt ben en ik besef nu ook dat ik tot meer in staat ben dan dat ik aanvankelijk dacht." (IDR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN