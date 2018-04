"Titel van MVP is groot compliment" 24 april 2018

Twee uurtjes. Veel meer slaap had Emma Meesseman niet na de finale van de Final Four en haar uitverkiezing tot MVP. Ze trok heel even naar de afterparty, dronk een glas met haar ouders en ging nog op stap met haar beste vriendin, die voor de gelegenheid naar Sopron was gereden. "Door de adrenaline kon ik niet veel slapen", zegt ze. "Je overloopt dan alles in je hoofd. Ik moet het allemaal wat laten bezinken. 't Is wel een groot compliment dat ik tot MVP werd verkozen en de erkenning doet plezier, maar hopelijk geeft dat niet te veel druk, want het seizoen is nog niet gedaan." Vrijdag al begint ze als titelverdediger aan de finale van de play-offs in Rusland. "Dat komt snel, maar ik kan nu toch even genieten van die tweede Euroleaguetitel, die toch mooier is dan de eerste omdat ik er een groter aandeel in had. Daar kan niet veel boven - op dat brons met de nationale ploeg na." (VH)

