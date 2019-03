'Tiny' verliest papa 05 maart 2019

00u00 0

Jean-Louis Marlier, de scenarist van de beroemde kinderboekenreeks 'Tiny', is overleden. Dat heeft uitgeverij Casterman meegedeeld. Marlier stierf vorige donderdag, op 55-jarige leeftijd, aan een slepende ziekte. Hij startte in 1997 met schrijven voor 'Tiny' en werkte zo dertien jaar samen met zijn vader, die de tekeningen maakte voor de boeken. Toen zijn vader in 2011 overleed, werd er een punt gezet achter de reeks. In totaal werden 60 albums gemaakt over de alledaagse avonturen van het meisje - in het Frans 'Martine'. Er werden wereldwijd meer dan 100 miljoen boeken verkocht in dertig talen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN