Exclusief voor abonnees 'Tinder voor triootjes' almaar populairder 19 april 2019

00u00 0

Wie op zoek is naar één of twee extra partners om aan trioseks te doen, hoeft niet meer op zoek naar feestjes waar autosleutels uit een hoed worden geplukt. De app Feeld is het Tinder voor trio's en is in de VS al bijzonder populair. De app werd al meer dan 3 miljoen keer gedownload en ook hier wint Feeld aan populariteit. Zowel singles als koppels kunnen er terecht en je hoeft er geen profiel met je eigen naam voor aan te maken. BDSM, dominant, kinky: het kan allemaal. Ook de geaardheden zijn bijzonder divers: van hetero en homo over poly en pan tot heteroflexibel. De meerderheid van de bezoekers is op zoek naar een triootje of een ouderwets potje swingen.