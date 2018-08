'Timtation' wordt dj 08 augustus 2018

00u00 0

Drie maanden na de laatste uitzending van 'Temptation Island' laat de meest besproken figuur van de recentste editie nog maar eens van zich horen. Tim Wauters - beter bekend als 'Timtation' - ambieert een dj-carrière. "Nee, dit was geen jeugddroom. Mijn manager kwam met het idee op de proppen, dus waarom niet? Ik hou van muziek en ik heb geen podiumvrees. Ik ben zot genoeg", aldus de ex van Deborah Leemans, die binnenkort te boeken is. "In de eerste plaats ga ik deejayen in dancings, maar ook in scholen is dat mogelijk." Tim breidt intussen ook een vervolg aan de workshop waarin hij samen met seksuologe Kaat Bollen relatieadvies gaf. In april zorgde die voor een ware overrompeling aan de KULeuven. Er konden slechts 650 studenten de aula binnen, maar minstens een vijfvoud daagde op. "Omdat er zoveel volk op is afgekomen, gaan Kaat en ik er een vervolg aan breien. We zijn nu samen te boeken", aldus nog Tim. (KDL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN