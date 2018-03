'Timptation' doet de temperatuur (én de kijkcijfers) stijgen 15 maart 2018

00u00 0

Na Megan en Joshua doen Tim en Cherish de temperatuur op 'Temptation Island' stijgen. Vanavond blijkt aflevering acht - net als vorig jaar, trouwens - een belangrijk kantelmoment te zijn. In de teasers zagen we al hoe 'Timptation' de foto van zijn Deborah zedig omdraait en zijn 'no girls allowed'- motto al vergeten blijkt te zijn. Verwacht wordt dan ook dat deze aflevering - die vorige week al gelekt werd - weer een kijkcijfertopper wordt. Dit seizoen is na zeven afleveringen goed voor gemiddeld 733.356 kijkers en overstijgt zo alle voorgaande reeksen. Ook online weet 'Temptation' meer kijkers te verleiden. De afleveringen werden op vijf.be al 1.150.000 keer bekeken (170.000 views per uitzending). In totaal stemmen dus wekelijks ongeveer een miljoen kijkers af op 'Temptation Island'.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN