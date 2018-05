"Tim had deze rit al lang in zijn hoofd" Van der Sande 09 mei 2018

Tosh Van der Sande wordt zo'n beetje de rechterhand van Tim Wellens. Hij lanceerde de Limburger op weg naar winst in de Brabantse Pijl. En gisteren was hij de laatste man voor Wellens op weg naar diens ritwinst in de Giro. "Het is nu al twee keer gelukt dat we samen afwerken. Het klikt goed", zegt Van der Sande. "Dinsdagmorgen hadden we allemaal de focus op Tim. Het is schitterend dat het plan dan ook lukt. Op dit soort aankomsten is Tim bij de beste renners van het peloton. Hij zat al lang met deze rit in zijn hoofd. Ik ben blij dat ik een mooie bijdrage kon leveren."

