Exclusief voor abonnees "Tijdrit wordt belangrijkste dag" Teuns gaat voor eindwinst 12 juni 2019

Vierde (in Valencia), elfde (Ruta del Sol) en vijftiende (Parijs-Nice): Dylan Teuns is niet de beste tijdrijder van het peloton. Toch wil hij graag geloven dat hij ook na vandaag nog leider is. Daarvoor moet hij in een tijdrit van 26,1 kilometer in Roanne, Martin, Fuglsang, Lutsenko en Froome achter zich houden.

