"Tijd om weer buiten te komen"

"Op 1 juli zit ik gegarandeerd de hele dag in de cinema. Netflix en Play More zijn fantastisch, maar het wordt tijd om mij te scheren, weer buiten te komen én me te laten overrompelen door film", zegt Erik Van Looy. Tijdens de lockdown bereidde hij onder meer een nieuw seizoen van 'De slimste mens ter wereld' voor. "Met Marc Van Ranst als deelnemer zullen de opnames zeker veilig verlopen. Het ziet ernaar uit dat we in oktober kunnen starten, al is het nog te vroeg om te zeggen hoe dat precies zal gaan. Ik voel in elk geval dat iedereen verse moed heeft om er tegenaan te gaan."

