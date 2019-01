"Tijd om spelers te beschermen" Clement 28 januari 2019

Philippe Clement onderbrak de persconferentie omdat hij nog iets wou toevoegen. De Genk-coach maakte een klein statement tegen brutale tackles. "We hadden een goede scheidsrechter vandaag (Boterberg red.). Alleen zag ik vrijdag tijdens Antwerp-Standard enkele tackles op Carcela die altijd rood zijn. Vandaag deed er zich een gelijkaardige fout voor op Malinovskyi en ik vraag me af waarom er geen rood getrokken wordt. Bepaalde spelers zijn niet meer bezig met de bal te raken, maar trappen gewoon iemand langs achter aan. Het wordt tijd om af en toe iemand in bescherming te nemen - en dat staat volledig los van het resultaat van onze wedstrijd." (SJH)