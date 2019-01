"Tijd dat rijken, machtigen en multinationals meebetalen" John Crombez 21 januari 2019

Sp.a wil mensen de zekerheid bieden van een goed pensioen, goede lonen, lagere facturen en betaalbare, tijdige zorg. Dat heeft voorzitter John Crombez gezegd op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij. De Vlaamse socialisten willen dat de grote vermogens meer bijdragen. "Het is tijd dat de rijken, de machtigen en de multinationals meebetalen. En als het moet, zullen wij al dat geld - dat in zo weinig handen zit - in de volgende regering zelf gaan halen", zei Crombez. "Vandaag moeten veel te veel mensen rondkomen met een pensioen dat niet genoeg is om deftig te leven, laat staan om al die verhoogde facturen te betalen. Jongeren die nu beginnen te werken, zijn er zelfs van overtuigd dat een goed pensioen gewoon niet meer voor hen is. En dat allemaal onder het mom dat er niet genoeg geld zou zijn."

