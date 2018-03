"Tieners zoeken geen werkzekerheid. Ze zoeken een passie" Zelf ontdekken Lieven Scheire gelooft in een speelse aanpak 16 maart 2018

00u00 0

"Als je mensen een schip wil laten bouwen, moet je hen geen taken opleggen. Vertel hen liever over de pracht van de eindeloze zee, zodat ze zelf naar een boot gaan verlangen. Zo luidt een gezegde van schrijver Antoine de Saint-Exupéry. Hetzelfde geldt voor jongeren en STEM-studierichtingen", gelooft wetenschapsfanaat Lieven Scheire. "Het heeft helemaal geen zin om een tiener te dwingen om daarvoor te kiezen. Of om hem of haar te wijzen op de werkzekerheid die met zo'n studierichting gepaard gaat. Dat schrikt jongeren alleen maar af! Als je mij vroeger had gezegd dat ik wetenschappen moest studeren zodat ik later een goede job zou hebben, dan had ik dat nooit gedaan. Op zo'n leeftijd denk je niet aan werken, dat klinkt saai. Jongeren zijn op zoek naar interesses, passies. Het is dus veel beter om hen op een ongedwongen manier te laten kennismaken met techniek en wetenschap."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN