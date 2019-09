Exclusief voor abonnees "Tien jaar geleden werd mijn zoon hulp beloofd. Hij wacht er nog altijd op" 06 september 2019

Een 14-jarige jongen uit Heist-op-den-Berg staat al tien jaar op een wachtlijst voor een persoonlijke-assistentiebudget. Janosch Dupont heeft een mentale en motorische achterstand. Met het beloofde geld zou zijn familie hulp kunnen inroepen, onder meer voor het vervoer van en naar het centrum waar de tiener dagelijks wordt opgevangen. Vader Gert Dupont (52) is het wachten beu en schreef een open brief aan minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). "Op uw website leerde ik dat u over liefst drie chauffeurs beschikt. Mogen wij er daar niet één van lenen?" De krachtige oproep werd duizenden keren gedeeld op Facebook. Janosch is lang niet de enige: in totaal staan meer dan 19.000 personen met een handicap op een wachtlijst. Eén van hen moet zelfs al geduld oefenen sinds 2001. Om iedereen de beloofde hulp te kunnen geven, zou liefst 1,6 miljard extra budget nodig zijn - een verdubbeling van de huidige werkingsmiddelen. (MAC)

