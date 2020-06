Exclusief voor abonnees "Thuis was het zo stil" 11. CAFE BAR-BIER, TIENEN 09 juni 2020

Ria Beinens (74) uit Kumtich genoot van haar koffie op het terras van de Bar-Bier. "Wat was het een eenzame periode", vertelt ze. "Mijn man is vier jaar geleden gestorven aan kanker en mijn familie kon ik door de crisis niet zien. Normaal ga ik, wanneer het te stil wordt in huis, graag een terrasje doen, ofwel in Kumtich Bij Maarten ofwel in de Bar-Bier in Tienen, om wat onder de mensen te kunnen zijn. Mijn vriendin, die in de tachtig is, durfde vandaag nog niet meekomen, maar het voelde voor mij alvast heel fijn om weer wat sociaal contact te hebben." (VDT)

