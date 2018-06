'Thuis' Waldek kent de waarheid, maar leeft Mayra nog? 15 juni 2018

Omdat koning voetbal voorrang krijgt op Eén, werd 'Thuis' gisteravond vervroegd met vakantie gestuurd. Het 23ste seizoen werd afgesloten met één zwangerschap, bij Paulien, en drie mooie verzoeningen: Steven en Rosa, Marianne en dochter Ann en Nancy en Dieter. Kobe en Peter zorgden voor dé verrassing van de avond met hun onverwachte kus. Het gevolg van te veel drank, of onderhuidse gevoelens die bovendrijven? Stan, de losgeslagen zoon van Judith, duwde dan weer Leo bij een schermutseling omver en liet hem roerloos in een plas bloed achter. Maar het topmoment was weggelegd voor Mayra en Waldek. Na de ultieme confrontatie en een auto-ongeval biechtte Mayra eindelijk op wat enkel zij en de kijker al maanden wisten: dat ze Zoë na de geboorte heeft verwisseld met een gezonde baby. En terwijl Mayra vastzat achter het stuur, vatte hun wagen vuur... Of ze de finale overleeft, wordt duidelijk in de eerste aflevering van het 24ste seizoen op 3 september. (HL)

