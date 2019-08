Exclusief voor abonnees 'Thuis'-verhaallijn over spoorlopen bereikt helft van de Vlamingen 27 augustus 2019

Trouwe fans van Thuis herinneren zich het ongetwijfeld nog: de verhaallijn van eind juni waarbij Joren, Stan en Boris over de treinsporen liepen, en Jorens vader Bill omkwam bij een treinongeluk. Bloedstollende televisie, maar ook een verhaal met een boodschap: spoorlopen is levensgevaarlijk. De aflevering kwam niet toevallig tot stand in samenwerking met spoorbeheerder Infrabel. De studiedienst van de VRT concludeert nu dat de verhaallijn 53% van de Vlamingen bereikt heeft. Meer nog: 31% van de Vlamingen zou zonder 'Thuis' nooit in aanraking gekomen zijn met het onderwerp. Na de aflevering sloeg de Vlaming massaal aan het opzoeken en discussiëren over spoorlopen. Infrabel is zeer tevreden. "De samenwerking heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen", klinkt het. (OSG)

