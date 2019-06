Exclusief voor abonnees 'Thuis' toont hoe het niét moet, met de zegen van Infrabel 20 juni 2019

Geen enkel thema is taboe in de Eén-serie 'Thuis', ook spoorlopen niet. De aflevering van gisteren eindigde met een schokkend beeld: tiener Joren (rol van acteur Mathieu Carpentier) bleef haperen met zijn fiets terwijl hij samen met z'n dronken vrienden een gesloten overweg wilde oversteken. Net op dat moment kwam er een trein aangestormd. Hoe dramatisch de gevolgen zijn, krijgen we pas vanavond te zien. De scenaristen hebben voor deze scène samengewerkt met Infrabel. De spoorwegbeheerder ziet de verhaallijn als een unieke kans om kosteloos aan 1,2 miljoen Vlamingen te tonen hoe gevaarlijk dergelijk gedrag is. (HL)

