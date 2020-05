Exclusief voor abonnees 'Thuis' maakt testopnames en wil draaidagen in juni hervatten 04 mei 2020

Op tv blijft 'Thuis' nog afwezig tot na de zomer, maar deze week gaan de deuren van de opnamestudio wel weer open. Het gaat om een experiment waarbij een recente aflevering opnieuw zal worden ingeblikt. "De acteurs zullen geen mondmaskers dragen, maar in die scènes wel steeds minstens anderhalve meter afstand houden", zegt producer Hans Roggen. "De scènes werden hiervoor herschreven en we gaan ook speciale cameratechnieken gebruiken, waardoor de kijker de indruk krijgt dat hij toch dichtbij staat. Massascènes worden voorlopig geschrapt. Onze cameramensen krijgen ook wanden in plexi om zich heen. Na de opnames en montage bekijken we het resultaat. Als de test meevalt, kunnen we beslissen om volgende week al een herstart te maken. Dan gaan we eerst alle scenario's herschrijven, zodat ze voldoen aan de voorschriften. In juni zouden we dan opnieuw kunnen beginnen op te nemen om na de zomer weer op antenne te komen. We zullen onze bevindingen trouwens delen met de hele Vlaamse fictiesector. Dus ook met onze collega's van 'Familie'." (HL)

