'Thuis' lokt al meteen 1,1 miljoen kijkers 05 september 2018

Maandag was de eerste schooldag voor 1,2 miljoen Vlamingen, en ook de eerste najaarsdag voor de Vlaamse zenders. Het was geen wereldschokkende start van die tv-herfst, eerder een bevestiging van wat we al enkele jaren zien. 'Thuis' blijft een fenomeen en miste de aftrap van z'n 24ste seizoen duidelijk niet. Liefst 1.137.000 soapfans gaven present. Ook 'Familie', dat vorige week al begon, scoorde goed met 670.000 kijkers. VIER lokte 179.000 kijkers voor 'Huizenjagers'. In pure primetime haalde de extra lange 'Boer zkt vrouw'-openingsaflevering op VTM 615.000 kijkers. 'De Rechtbank' op VIER bleef het goed doen met 534.000 kijkers, al haalde de eerste aflevering van 'Kinderziekenhuis 24/7' op Eén met 583.000 fans net een betere score. Later op de avond startte 'Buurman, wat doet u nu?' met 455.000 kijkers. 'Gert Late Night' opende met botox en 247.000 kijkers op VIER. Lieven Van Gils trok op Eén 434.000 kijkers voor de start van zijn talkshow. Op Canvas haalde 'Extra Time' ook nog 237.000 kijkers. Eerder haalde 'Dank dat u bij ons was', de terugblik op 40 jaar 'Journaal', 339.000 nieuwsgierigen. (MC)

