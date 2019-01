'Thuis'-actrice Daphne Paelinck verwacht eerste kindje 02 januari 2019

Daphne Paelinck (30) heeft gisteren op nieuwjaarsdag bijzonder leuk nieuws meegedeeld aan haar volgers op sociale media. Via een fake filmaffiche kondigde de actrice de nieuwe komedie 'Bijna met drie' aan. Die wordt vanaf juni 2019 niet in de bioscopen, maar wel in een ziekenhuis verwacht.

