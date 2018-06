'Thuis'-acteur Michiel De Meyer is "héél gelukkig" met Line 05 juni 2018

Onlangs omschreef Michiel De Meyer (24) zichzelf nog als een happy single, maar dat blijkt een leugen. Hij is al vijf maanden samen met musicalactrice Line Ellegiers (27). "Onze relatie was nog te pril om het te verklappen. Maar we zijn héél gelukkig." Michiel speelt Arne in 'Thuis' en won eind vorig jaar 'Steracteur Sterartiest'. Line dook in maart overigens ook kort op in 'Thuis' als Silke, een flirt van Kobe. "Maar het is niet op de set van 'Thuis' dat we een koppel werden", zegt De Meyer. "We kennen elkaar al zo'n acht jaar. Het contact was wat verwaterd, tot we elkaar weer tegen het lijf liepen bij de musicalkomedie 'Kiss Me, Kate'. We zijn niet te hard van stapel gelopen en hebben elkaar stilletjesaan beter leren kennen. Tot we in december tegen elkaar zeiden: 'We gaan er gewoon voor!' Toen ik tijdens de finale van 'Steracteur' bijvoorbeeld 'Zo bijzonder' van Gers Pardoel zong, was dat voor Line."

