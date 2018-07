"Thomas mag Tour winnen" Froome kraakt 26 juli 2018

00u00 0

Het mysterie bij Team Sky is opgelost: voortaan is Geraint Thomas de kopman. Chris Froome finishte gisteren als achtste. Hij kraakte op de slotklim, met gebogen hoofd en de tong wijd uit de mond. "Ik had gewoonweg de benen niet", gaf hij nadien toe. De Brit verloor 1 minuut 35 op ritwinnaar Quintana, en vooral: 52 seconden op zijn ploegmaat. "Ik hoop dat 'G' de trui kan houden tot in Parijs", aldus Froome. "Dat verdient hij."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN