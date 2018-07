"Thibaut is beste doelman van het WK" Die andere grootheid: Michel Preud'homme 09 juli 2018

"Zijn prestatie was top - net als die van alle Duivels", zegt Michel Preud'homme, die het Belgische doel op de WK's van 1990 en 1994 verdedigde. "Thibaut was aanwezig met zijn talent en kwaliteiten. Of hij me overtroffen heeft na mijn wedstrijd tegen Nederland in 1994? Je kan het niet vergelijken. Maar wat wel is: je moet af en toe dat tikje geluk hebben. Ik weet nog dat ik een bal van Bergkamp - die in de winkelhaak ging - devieerde tegen de lat waardoor die terug in het spel kwam. Bij Thibaut was er ook zo'n fase tegen Brazilië. Maar dat heb je als je in topvorm bent. Hij is de beste doelman van het WK. Hopelijk volgt hij me als Belg op als winnaar van de Lev Yashin-trofee. Hij heeft me niet verrast, hij heeft bevestigd wat we al langer van hem wisten. Impeccable." (FDZ)

