"Thibau Nys kan verrassen op WK junioren" 22 januari 2019

Niets dan positieve signalen, ving Sven Vanthourenhout afgelopen weekend op. Van tweevoudig wereldkampioene bij de vrouwen Sanne Cant, afwezig in Pontchâteau maar hard aan het werk in haar Spaanse stageoord. Van zijn elitetroepen, die 'in blok' sterk presteerden in de Franse WB-manche. Van tweevoudig U23-wereldkampioen en titelverdediger Eli Iserbyt, vijfde nog na een overdosis pech. En vooral van de Belgische junioren, die in Bogense misschien wel de grootste kans maken op de wereldtitel. "In de beste der werelden tellen we op zaterdagavond 2 februari al drie gouden medailles (vrouwen, U23, junioren)", aldus de bondscoach. "Maar ik zal ons WK al geslaagd noemen als we scoren bij de junioren. Een belangrijke categorie, waarin we het in het verleden vaak moeilijk hadden. Nu hebben we drie titelkandidaten: Belgisch kampioen Ryan Cortjens, Witse Meeussen en... Nys jr., die als eerstejaars al veel koerservaring met zich meedraagt, de snelste van het pak is en dus in Denemarken kan verrassen." (JDK)

