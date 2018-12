'The Voice' verkoopt Nederlander John de Mol ligt aan basis van succes 29 december 2018

Van Groot-Brittannië tot India, Afghanistan, Australië, Brazilië of China: in 150 landen komt 'The Voice' ondertussen op de buis, al dan niet met kinderen of senioren. En dat allemaal dankzij Nederlander John de Mol (foto) die in 2010 de talentenjacht lanceerde in zijn thuisland. Ondertussen passeerden er daar al negen seizoenen van 'The Voice of Holland'. Wij zitten aan vijf edities van 'The Voice van Vlaanderen', met Luka Cruysberghs - de nieuwe zangeres van Hooverphonic - als laatste winnares. In het voorjaar brengt VTM een nieuw seizoen.

