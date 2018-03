'The Terminator' met spoed geopereerd aan hart 31 maart 2018

Arnold Schwarzenegger (70) is gisteren met spoed geopereerd aan zijn hart in een ziekenhuis in Los Angeles, nadat een naar verluidt experimentele operatie fout liep. 'The Terminator' moest een hartklep laten vervangen, maar dat leidde tot complicaties. De dokters besloten meteen over te gaan tot een openhartoperatie. Die zou enkele uren geduurd hebben. Intussen is de toestand van de voormalige gouverneur van Californië wel stabiel. Het is de tweede keer dat Schwarzenegger aan zijn hart geopereerd wordt. In 1997 werd bij hem al een aortaklep vervangen. Artsen vonden de ingreep toen niet noodzakelijk, maar Schwarzenegger besloot het toch te doen omdat hij "nog jong" was. Hij heeft overigens altijd ontkend dat de aandoening aan zijn hart een gevolg was van de anabole steroïden die hij jarenlang nam.

