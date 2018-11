'The Pianist' in Mandelroos 19 november 2018

De seniorenraad vertoont vandaag om 14 uur de film 'The Pianist' op groot scherm in de Eenaemezaal van OC Mandelroos in Oostrozebeke. Er is een gratis kop koffie voor elke bezoeker. (VDI)