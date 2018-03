'The New York Times' noemt Spitsbroers "must see" 19 maart 2018

'Spitsbroers' is door 'The New York Times' benoemd tot één van de tv-reeksen die de Amerikanen zeker gezien moeten hebben. De gerenommeerde krant lijstte de buitenlandse fictieseries op die dit jaar in de VS uitkomen. Dat zijn er 108 in totaal, en daaruit selecteerde de redactie er 6. 'The Score' - zoals 'Spitsbroers' internationaal heet - staat tussen toppers als 'The Bridge' en 'Jordskott'. Volgens ' The New York Times' is de VTM-reeks "een geloofwaardig en warmhartig, maar scherp familiedrama". De andere series in de lijst komen uit Engeland, Zweden, Brazilië en Hongkong. De hoofdrollen in 'Spitsbroers' waren voor Joren Seldeslachts als Alan Moerman en Oscar Willems als zijn profvoetballende broer Dennis. (JOBG)

