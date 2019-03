'The Great Gatsby' flitst je terug naar de 'roaring twenties' 22 maart 2019

Op een geheime locatie in Brussel ging gisteravond de interactieve musical 'The Great Gatsby' in première, gebaseerd op het gelijknamige boek van de Amerikaanse schrijver F. Scott Fitzgerald. De aanwezige gasten werden helemaal meegezogen in de fascinerende wereld van hoofdpersonage Jay Gatsby. Omdat het verhaal zich afspeelt in de jaren 20, werd aan de gasten gevraagd om hun outfits daar ook op af te stemmen. En dat moest je deze bekende gezichten geen twee keer vragen. Tickets en info via gatsbybelgium.be. (IDR)

