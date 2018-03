'The Good Doctor' is strafste buitenlandse reeks op VTM in 15 jaar: 664.779 kijkers 09 maart 2018

The Good Doctor' heeft zijn start vorige vrijdag niet gemist. Met 664.779 kijkers is het de best scorende buitenlandse reeks in 15 jaar bij VTM.

