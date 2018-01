'The Donald' koopt koelkasten voor Air Force One €19,3 miljoen 29 januari 2018

Donald Trumps presidentiële vliegtuig Air Force One krijgt twee nieuwe koelkasten. Prijskaartje: 19,3 miljoen euro, zo meldt 'The Washington Post'. De machines zijn even oud als het vliegtuig zelf (1990) en dringend aan vervanging toe, deelde een woordvoerster van de luchtmacht mee. De nieuwe koelkasten worden gemaakt door Boeing en moeten zo'n drieduizend maaltijden wekenlang op de gewenste temperatuur kunnen houden. Ze zouden tegen oktober volgend jaar operationeel moeten zijn. Trump had zich in de maanden voor zijn aantreden beklaagd over de hoge kosten die Boeing maakte voor de ontwikkeling van de nieuwe jumbojet die medio 2024 het nieuwe presidentiële vliegtuig moet worden. "Boeing mag wel wat verdienen, maar niet te veel", klonk het toen.

