'TGV van de toekomst' zit vol nieuwe snufjes 28 juli 2018

Binnenkort spoort u misschien wel in een 'TGV van de toekomst' naar Parijs of Lyon. De Franse SNCF wil de komende tien jaar 25 miljoen extra klanten verwelkomen, naast de 100 miljoen die ze nu al jaarlijks lokt. De spoorwegmaatschappij bestelde deze week een honderdtal nieuwe hogesnelheidstreinen vol technologische snufjes. Zo staan alle stoelen op rails, om zo bijvoorbeeld snel een coupé te kunnen omvormen. Er komen roterende liften voor rolstoelgebruikers en een 'slim' aircosysteem met plafondventilatie voor meer comfort. Ook kan de machinist het interieur aanpassen, bijvoorbeeld de verlichting, of kan hij extra bagagerekken laten toevoegen. Het order heeft een waarde van bijna 3 miljard euro en is meteen de grootste TGV-bestelling ooit in de geschiedenis van Frankrijk, zegt de topman van de Franse spoorwegen Guillaume Pepy. Bovendien creëert het een pak extra jobs, tot 4.000 de komende tien jaar. De nieuwe stellen zullen de Duplex-hogesnelheidstreinen vervangen die al sinds 1995 in gebruik zijn. In 2023 worden de eerste TGV's geleverd. (FT)

